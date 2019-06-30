"فورد" تكشف عن سيارة عائلية مميزة

استعرضت شركة "فورد" مؤخرا النموذج الجديد من سيارات Puma التي اشتهرت بشكل كبير في تسعينيات القرن الفائت.

وجاءت Puma الجديدة بهيكل كروس أوفر بطول 4 أمتار و19 سنتيمترا، مصمم بشكل عصري وأنيق، يميزه الشبك الأمامي العريض، والمصابيح المزودة بشرائط LED مضيئة.

كما حصلت هذه السيارة على سقف بانورامي كبير يعطي الركاب شعورا بالراحة أثناء السفر، وزودت بقمرة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة عليها مقود رياضي مميز مكسو بالجلد، وشاشتان تعملان باللمس، تتحكمان بأنظمة المولتيميديا المتطورة الموجودة فيها، وتمكنان السائق من رؤية ما تظهره الكاميرات المثبتة على الواجهتين الأمامية والخلفية، وتستجيبان للأوامر الصوتية للسائق.

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وستطرح المركبة بنظامي دفع أمامي ورباعي، ونظام للتحكم بدوران العجلات على الطرق الوعرة، ونظام يمنع انزلاقها عند المنعطفات، وستحصل على علب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ومحركات بسعة 1.5 لتر، وعزم 120 حصانا.

المصدر: فيستي