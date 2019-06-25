JAC الصينية تغزو الأسواق بسيارة كروس مميزة

استعرضت شركة JAC الصينية مؤخرا نموذجها الجديد من سياراتها من الفئة الثالثة، التي اشتهرت بشكل واسع في السنوات الأخيرة.

ومن أبرز ما يميز JAC S3 الجديدة هو التصميم الأنيق للهيكل، والذي تتجلى روح العصرية فيه من خلال الشكل الفريد للواجهة الأمامية والتي صنعت على شكل حرف X، وتزينت بمصابيح ضباب غريبة الشكل.

أما من الداخل فزودت السيارة بقمرة وسيعة بمقاعد تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة متطورة عليها شاشة تعمل باللمس في منتصفها، تستخدم للتحكم بأنظمة المولتيميديا، ويمكنها التعامل مع مختلف الأجهزة الذكية بنظامي "أندرويد" وiOS.

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كما أتت هذه السيارة بأنظمة أوتوماتيكية للتحكم بالسرعة والتحكم بنظام الدفع، ونظام كهربائي للتحكم بوضعيات المقاعد، ونظام لتسخين الزجاج والمقاعد.

وستطرح بنوعين من محركات البنزين بسعة 1.5 و1.6 لتر، بعزم 115 و120 حصانا، وعلب سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل، وميكانيكية بـ 5 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: إزفيستيا