"بنتلي" تتألق بسيارة فارهة جديدة

تعتزم شركة "بنتلي" إطلاق سيارة جديدة، تأمل من خلالها اكتساح السوق العالمية للسيارات الفارهة.

وأكثر ما يميز سيارة Flying Spur الجديدة، هو هيكلها الأنيق المزود بواجهة أمامية عريضة تعكس روح سيارات "بنتلي" من خلال زوجين من المصابيح الأمامية مستديرة الشكل، والشبك العريض للواجهة الأمامية.

ويبلغ طول هيكل هذه السيارة 5 أمتار و 30 سنتيمترا، أما المسافة بين قاعدتي عجلاتها فـ 3195 سم، و قمرتها الداخلية أتت بمقاعد مريحة تتسع لـ 5 ركاب، مكسوة بأفخم أنواع الجلود، زودت بواجهة قيادة يتداخل فيها الخشب الفاخر مع الجلد الأنيق، وثبتت عليها شاشتان، واحدة دوارة في المنتصف، وأخرى قبالة السائق مباشرة.

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كما ستطرح هذه المركبة التي يبلغ وزنها 2.4 طن بنظامي دفع أمامي ورباعي، وعجلات بمقاس 22 إنش، ومحرك بـ 8 أسطوانات، وعزم 550 حصانا، قادر على زيادة تسارعها من 0 إلى 100 كلم/ساعة في غضون 3.8 ثانية، والوصول بها إلى سرعة أقصاها 333 كلم/ساعة.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة في الأسواق أواخر العام الجاري، وأن تطلق منها نسخة بمحرك هجين بعزم 450 حصانا.

المصدر: فيستي