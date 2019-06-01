"بي إم دبليو" تعدل سيارات X1 الشهيرة

استعرضت شركة "بي إم دبليو" النموذج الجديد من سيارات X1 الكروس أوفر، الشهيرة في أوروبا والعديد من مناطق العالم.

ويشبه تصميم السيارة الخارجي إلى حد ما سيارات BMW X7 الجديدة، ويتميز بانسيابيته العالية، ومصابيح الـ LED، والشبك الأمامي الكبير، الذي يعطيها طابع الرياضية والحداثة.

أما من الداخل فأتت هذه السيارة بقمرة مزودة بمقاعد جلدية مريحة تتسع لـ 5 ركاب، وواجهة قيادة عصرية، عليها شاشتان تعملان باللمس، واحدة بمقاس 10.25 بوصة في منتصفها، وأخرى بمقاس 8 بوصات، قبالة السائق مباشرة، بالإضافة إلى مقود رياضي مزود بأزرار للتحكم بأنظمة الصوتيات والسرعة.

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وستطرح هذه السيارة بعدة محركات بـ 3 و4 أسطوانات، وعزم 95 و165 حصانا، مع علب سرعة بـ 8 مراحل، بالإضافة إلى نظامي دفع أمامي ورباعي، وأنظمة تعليق خاصة تمكنها من اجتياز الطرق الوعرة.

المصدر: فيستي