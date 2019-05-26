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"تويوتا" تطلق جيلا آخر من سياراتها الهيدروجينية

عالم السيارات

drive.place Toyota
سيدان Toyota.drive.place سيدان "تويوتا ميراي" الهيدروجينية
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أعلنت شركة "تويوتا الأمريكية أنها ستطلق قريبا جيلا ثانيا من سيدانها الهيدروجينية. أما الجيل الثالث للسيارة فسيطرح في السوق خلال 10 أعوام قادمة.

وقدمت "تويوتا" توقعاتها بشأن مستقبل السيارات البيئية التي من شأنها أن تحل محل السيارات المستخدمة لمحركات الاحتراق الداخلي. كما توقع خبراء الشركة بتخفيض سعر تلك السيارات فيما بعد.

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وتبيع "تويوتا" في الوقت الحاضر في سوق السيارات اليابانية الداخلية سيدان "Mirai" الهيدروجينية التي يبلغ سعرها 65 ألفا و800 دولار. فيما قال اليابانيون إن سعر الجيلين الثاني والثالث لتلك السيارة سينخفض. وسيكون بإمكان مقارنتها بسعر السيارات الهجينة التي تباع حاليا في سوق السيارات العالمية.

وقال رئيس مكتب مبيعات "تويوتا" في أوروبا، مات هارسون، في حديث أدلى به لصحيفة "أوتومتتيف نيوز" إن سعر سيارة "Prius" الهجينة انخفض منذ إطلاقها عام 1997 بنسبة 70%.

فيما باعت الشركة حسب الصحيفة عام 2018 في أوروبا (بما فيها روسيا) نحو نصف مليون سيارة هجينة تشكل حصتها 46% من المبيعات العالمية للسيارات الهجينة.

وتتوقع "تويوتا" أن ترتفع عما قريب حصة سياراتها الهجينة في المبيعات الأوروبية إلى 60%.

المصدر: فيستي. رو

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