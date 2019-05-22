"بينتلي" تتحول إلى مجنزرة

يرى المصممون الإسبان في ورشة التصميم " Bengala Automotive " أن سيارة "بينتلي" لا تفتقر إلى الخشونة فحسب بل وإلى القدرة على اجتياز الموانع والسير في المناطق الوعرة.

فأطلقوا على سيارتهم "2 Bentayga " تسمية " دبابة بينتلي " لتصبح أكثر سيارات " Bentley Bentayga " خشونة في العالم. واتخذت الورشة قرارا بإطلاق 15 مجنزرة حصرية فاخرة من طراز "بينتلي".

Bengala Automotive

وسبق لهم أن طرحوا مشروعا لتصميم سيارة "رولز رويس" الحصرية، كما صمموا صالونا كربونيا لسيارة " Ferrari F12" الفارهة.

فيما يتعلق بموديل " Bentley Bentayga " فإن الأفكار التصميمية للورشة طارت في مسار غير الذي اتبعه أحد المصممين الروس الذي صمم كوبيه " Continental GT" الفاخرة ووضعها على منصة مجنزرة وأطلق عليها تسمية " بنتلي".

Bengala Automotive

ووفقا لرسومات منشورة فإن كروس "2 Bentayga " تمت تقويتها بجانبين ثقيلين ومصباح "LED" الإضافي الموضوع على سقف السيارة، فضلا عن زيادة الخلوص (المسافة بين قعر السيارة وسطح الطريق). ومن غير المعلوم إلى حد الآن ما إذا قام المصممون بتطوير التعليق (النوابض وماصات الصدمة) أو اكتفوا بتركيب عجلات "Dillinger " المستخدمة في رباعيات الدفاع الكبيرة.

وأعلنت الورشة أنها جاهزة لتلبية 15 زبونا يرغبون بسيارة كروس "2 Bentayga ".

المصدر: فيستي. رو