"هيونداي" تستعرض أحدث سياراتها الكروس!

كشفت شركة "هيونداي" في معرض شنغهاي الأخير عن النموذج القادم من مركبات "Creta"، التي تعد من أكثر سيارات الكروس أوفر رواجا في الأسواق.

وبالنظر للسيارة الجديدة التي ستحمل اسم "ix25" في بعض البلدان، يمكن أن نرى أن تصميهما أصبح أكثر عصرية، ويختلف كليا عن تصميم "Creta" التقليدية، فالهيكل بات أكبر وأكثر انسيابية، وتصميم الواجهات أضحى أكثر تميزا بفضل المصابيح الطولية الرقيقة، ومصابيح الضباب فريدة الشكل التي وضعت أسفلها.

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وبفضل المنصة الجديدة، تمكن المصممون من تزويدها بقمرة تتسع لـ 5 ركاب، وزادوا حجم الهيكل ليصبح طوله 4 أمتار و30 سنتيمترا، وعرضه متر و90 سنتيمترا، وبات الصندوق الخلفي أكبر من صندوق "Creta" الحالية.

ومن المفترض أن تطرح هذه السيارة بنوعين من محركات البنزين، بسعة 1.6 و2.0 لتر، وعلب سرعة ميكانيكية وأوتوماتيكية بـ 7 مراحل، ونظامي دفع أمامي ورباعي.

المصدر: فيستي