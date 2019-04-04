"تويوتا" تطلق سيارة اقتصادية مميزة

نشرت شركة "تويوتا" بعض الصور والمعلومات عن النموذج القادم من سيارات "Yaris" الصغيرة، الذي ستطرحه في الأسواق مطلع العام المقبل.

وسيأتي النموذج الجديد من "Yaris" بهيكل هاتشباك مزود بـ 4 أبواب، وتصميم مختلف كليا عن تصميم الجيل الحالي من هذه السيارات.

كما ستتسع قمرة هذه السيارة لـ 5 ركاب، وستزود بلوحة قيادة فيها شاشة تعمل باللمس بمقاس 7 بوصات في منتصفها، ومقود رياضي مزود بأزرار للتحكم بالسرعة والأصوات وبعض مزايا السيارة.

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كما ستطلق هذه المركبات في اليابان وأمريكا بنسختين "LE" و"XLE"، ستزودان بمصابيح LED، وأنظمة لتنقية الهواء داخل قمرة السيارة، وأحدث أنظمة الوسائط المتعددة.

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وجميع نسخ هذه السيارة ستأتي بمحرك اقتصادي بـ 4 أسطوانات، وعزم 107 أحصنة، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

المصدر: فيستي