شاهد "Mohave" الجديدة كليا من "كيا"!

كشفت شركة "كيا" في معرض سيئول الأخير عن نموذجين جديدين من سياراتها رباعية الدفع، سيظهران في الأسواق هذا العام.

وشدت انتباه الحضور في المعرض سيارة "Mohave" الجديدة، التي ستصبح أكبر سيارات "كيا" رباعية الدفع، وأكثرها فخامة.

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وجاءت هذه المركبة بهيكل كبير مختلف كليا عن هياكل سيارات "Mohave" السابقة، تميزه الواجهة الأمامية المزينة بشبك عريض من الكروم، وزوج من مصابيح LED، التي يحوي كل منها 4 وحدات إضاءة صغيرة.

ولحرص كيا على أن يبدو كل شيء جديد كليا في هذه السيارة، زودتها أيضا بشعار جديد، قد يصبح العلامة المعتمدة لسيارات "Mohave" في المستقبل.

ومن المفترض أن تطرح هذه المركبة بمحرك ديزل بـ 6 أسطوانات، وسعة 3.0 لترات، ونظام دفع رباعي، وعلبة سرعة بـ 6 مراحل.

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أما السيارة الثانية التي كشفت عنها "كيا" في المعرض، فكانت سيارة "SP" "signature" الكروس أوفر، التي لم يعرف شيء عن خصائصها التقنية بعد، لكنها جذبت الانتباه بتصميمها الأنيق، ومصابيحها الأمامية والخلفية فريدة المظهر.

المصدر: فيستي