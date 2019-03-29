"land cruiser" الصينية تغزو الأسواق الأوروبية!

أعلن وكلاء شركة "Haval" في موسكو، أن شركتهم تنوي بيع سيارات "H9" الملقبة بـ "land cruiser الصينية" في روسيا وبعض البلدان الأوروبية.

وستطرح هذه السيارات بنسخ "Premium" معدلة، مزودة بسقف بانورامي، ومقاعد فيها أنظمة تدليك للركاب، ونظام لتنقية الهواء في المقصورة.

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كما ستزود هذه المركبات بأنظمة تنبيه وإنذار مبكر لمساعدة السائق على تفادي الحوادث، وأنظمة تضمن عدم خروج السيارة عن المسار على السرعات العالية، إضافة لنظام خاص يساعد على ركنها أوتوماتيكيا.

ومن التقنيات المهمة التي ستوفرها "H9" أيضا، تقنية قياس الضغط في الإطارات، وإظهارها على الشاشة الإلكترونية أمام السائق، ليتحكم بالضغط وفقا لنوع الطريق الذي سيسلكه.

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وستطرح هذه المركبات بنظام دفع رباعي، ومحركات بنزين بعزم 245 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 8 مراحل، أما سعرها فسيبدأ من 21800 دولار.

المصدر: فيستي