"فيات" توسع عائلة سيارات "500" الشهيرة

أعلنت شركة فيات عن نيتها إطلاق سيارات جديدة من طراز"500" الصغيرة المخصصة للتنقل داخل المدن.

وسيأتي أول نموذج من هذه السيارات "Fiat 500 120th" بهيكل صغير، وقمرة تتسع لشخصين، ومحركات بعزم 69 و85 حصانا.

YOUTUBE/ DPCcars

أما السيارة الثانية "Fiat 500X" فستأتي بهيكل أكبر، وتصميم مميز شبيه بتصميم سيارات "smart" الجديدة، ومصابيح "LED"، ومحركات بعزم 95 و120 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

ومن المفترض أن تزود السيارة الأكبر "Fiat 500L 120th" بهيكل كروس أوفر، وعجلات بمقاس 17 إنشا، ومحركات بعزم 120 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 6 مراحل.

YOUTUBE/ DPCcars

وعلى الأرجح أن تتمتع النماذج الثلاثة بأنظمة ملاحة وتحديد للمواقع، وشاشات إلكترونية متطورة، وأحدث أنظمة المولتيميديا، وكاميرات وحساسات لقياس المسافات.

المصدر: فيستي