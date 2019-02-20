"هوندا" تطلق رباعية دفع مميزة

أعلنت شركة هوندا اليابانية عن نيتها إطلاق نموذج معدل من سيارات "Pilot" رباعية الدفع الشهيرة.

وستأتي السيارة الجديدة بهيكل شبيه بهياكل سيارات "Pilot" التي أطلقت أواخر العام الفائت، مع تعديلات للمصابيح التي ستعمل بتقنيات "LED"، وإضافات تشمل حساسات إضافية للسرعة وقياس بعد الأجسام عن السيارة على الطرقات.

كما ستزود النسخة المعدلة من "Pilot" بأنظمة متطورة لتعديل السرعة وتثبيت حركة السيارة وفقا للطريق، إضافة لأنظمة فرملة أوتوماتيكية لمنع الحوادث، و4 أنظمة للقيادة، وشاشتين متطورتين لمساعدة السائق على التحكم بأنظمة المولتيميديا، والتحكم بخصائص وسرعة المركبة، والكاميرات الأمامية والخلفية.

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وستطلق هذه السيارة بنوعين من المحركات، محرك بست أسطوانات وسعة 3.5 لتر وعزم 283 حصانا، ومحرك بسعة 3.0 لترات وعزم 249 حصانا، وعلبة سرعة أوتوماتيكية بـ 9 مراحل.

المصدر: فيستي