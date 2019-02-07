صحيفة: وفد من"أرامكو" يزور الولايات المتحدة قبل بيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن مديرين تنفيذيين لشركة "أرامكو" السعودية للنفط وصلوا مؤخرا للولايات المتحدة لخطب ود المستثمرين قبل بيع محتمل لسندات لها بقيمة 10 مليارات دولار.

وأوضحت الصحيفة أن وفدا يضم رئيس الشركة ووزير الطاقة في المملكة، خالد الفالح، ومديرين تنفيذيين ماليين للعملاق النفطي، بدأ بزيارة الولايات المتحدة في وقت سابق من هذا الأسبوع لتقدير رغبة المستثمرين في شراء السندات التي سيتم بيعها لاحقا خلال العام الجاري ربما على دفعتين.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها أن الوفد يجري لقاءات مع ممثلي صناديق تقاعد ومديري أصول في الولايات المتحدة بتوصية من مؤسسة "Morgan Stanley" المصرفية.

وأشارت "وول ستريت جورنال" إلى أن هذا التحرك يحيي فكرة تمويل جزئي لاستحواذ مزمع لـ"أرامكو" على حصة قدرها 70 بالمئة في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" مملوكة لصندوق الثروة السيادية في المملكة.

تأتي هذه المعلومات بعد أن ذكر الفالح في 13 يناير أن "أرامكو"، أكبر شركة نفط في العالم، ستعلن عن طرح سندات دولية خلال الفترة القريبة المقبلة، لا تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار.

وأشار الفالح إلى أن قيمة الطرح لن تكون كبيرة، فيما من المتوقع أن تكون هذه السندات الأولى لـ"أرامكو" في أسواق الدين العالمية.

المصدر: وول ستريت جورنال + وكالات