انخفاض سهم "بنك إيش" التركي بعد تصريحات أردوغان

أدت تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول نقل ملكية أسهم حزب الشعب الجمهوري في مصرف "بنك إيش" إلى خزانة الدولة، إلى تراجع أسهم المصرف في البورصة اليوم الثلاثاء.

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ويملك حزب الشعب الجمهوري المعارض حصة نسبتها 28.9% في "بنك إيش" وذلك بموجب وصية مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك. ولدى الحزب أربعة مقاعد في مجلس إدارة البنك، ولا يحصل الحزب على أي أرباح من الأسهم التي يمتلكها، وإنما تذهب عوائدها إلى المجلس الأعلى للثقافة واللغة والتاريخ.

وقال أردوغان في خطاب ألقاه أمام الكتلة النيابية لحزب العدالة والتنمية في البرلمان التركي في أنقرة، اليوم الثلاثاء، إن "أتاتورك ترك الحصة لوزارة الخزانة وليس حزب الشعب الجمهوري"، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

وأضاف: "سيكون بنك إيش ملكا للخزينة. وأعتقد أن البرلمان سيتخذ هذا القرار التاريخي بإذن الله وسيتم نقل حصة المصرف إلى خزانة الدولة"، منتقدا تمثيل الحزب المعارض في مجلس إدارة المصرف.

This is how markets responded to IS BANKASI news. Erdogan says Turkish treasury might seize the shares with the help of a new law pic.twitter.com/qq4I88tafx — Ragıp Soylu (@ragipsoylu) February 5, 2019

وسجلت أسهم "بنك إيش"، تراجعا عقب تصريحات أردوغان، وفقدت 2.78% من قيمتها متراجعة إلى 5.59 ليرة تركية للسهم الواحد.

ويعتبر "بنك إيش" أكبر المصارف الخاصة في تركيا، وتأسس المصرف عام 1924 وبلغت أصوله في 2015 نحو 280 مليار دولار.

المصدر: وكالات