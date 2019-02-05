قطر بصدد الاستحواذ على حصة في أحد مطارات موسكو
Sputnik
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أعلن المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الثلاثاء، أن شركته تتطلع لإتمام صفقة شراء 25% من مطار "فنوكوفو" في العاصمة موسكو قبل نهاية العام الجاري.
وقال الباكر لوكالة "سبوتنيك": "نسعى لإتمام الصفقة قبل نهاية العام".
وكانت الخطوط الجوية القطرية ومطار "فنوكوفو" قد وقعا مطلع أبريل الماضي مذكرة تفاهم لاستحواذ الجانب القطري على حصة في "فنوكوفو" ثالث أكبر مطارات العاصمة الروسية.
المصدر: "سبوتنيك"
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