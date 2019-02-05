قطر بصدد الاستحواذ على حصة في أحد مطارات موسكو

أعلن المدير التنفيذي للخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر الثلاثاء، أن شركته تتطلع لإتمام صفقة شراء 25% من مطار "فنوكوفو" في العاصمة موسكو قبل نهاية العام الجاري.

وقال الباكر لوكالة "سبوتنيك": "نسعى لإتمام الصفقة قبل نهاية العام"​​​.

وكانت الخطوط الجوية القطرية ومطار "فنوكوفو" قد وقعا مطلع أبريل الماضي مذكرة تفاهم لاستحواذ الجانب القطري على حصة في "فنوكوفو" ثالث أكبر مطارات العاصمة الروسية.

المصدر: "سبوتنيك"