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رئيس الوزراء الإثيوبي يدشّن سدا بـ29 مليون دولار

مال وأعمال

رئيس الوزراء الإثيوبي يدشّن سدا بـ29 مليون دولار
Sputnik
سد - أرشيف
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دشن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد اليوم الاثنين سد غيدابو الذي بلغت كلفته 29 مليون دولار، ليخدم سكان غرب جوجي ومناطق سيداما في منطقة أوروميا على نهر أواش.

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وتبلغ السعة التخزينية للسد 62.5 مليون متر مكعب، ويقع بين ولايتي جنوب إثيوبيا وأوروميا، ويغطي ري 13 ألفا و425 هكتارا من الأراضي الزراعية.

وبالنظر إلى أولوية الحكومة للاهتمام بالزراعة ومشاريع الري، قال آبي إن سدودا مماثلة سيتم تشييدها في مناطق مختلفة من البلاد.

وسيستفيد من السد أكثر من 10 آلاف مزارع، كما سيوفر مشروعه وآثاره الإيجابية أكثر من 192 ألف فرصة عمل للشباب، ومن المتوقع أن يجذب استثمارات زراعية للمنطقة.

وعلى غرار سد النهضة الذي كان مثار انتقاد آبي أحمد، تم تمديد تاريخ إنجاز مشروع سد غيدابو قبل افتتاحه بسبب تعديلات فنية في تصميمه.

ولعدة سنوات تأجل الانتهاء من بناء سد النهضة، الذي يعد حجر الزاوية لمساعي إثيوبيا لتصبح أكبر دولة مصدرة للكهرباء في إفريقيا.

وشهد مشروع سد النهضة الذي ستبلغ كلفته 4 مليارات دولار الكثير من التأخير في تشييده كما يواجه انتقاد واحتجاج مصر التي تخشى أن يحجز المياه عنها ويزيد من عجزها المائي.

المصدر: وكالات

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