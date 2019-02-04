الأردن يعفي التونسيين من رسوم التأشيرة

أصدر الأردن الاثنين، قرارا بإعفاء رعايا تونس من رسوم الحصول على تأشيرة الدخول إلى أراضي المملكة، ومن شأن هذه الخطوة أن تساهم في زيادة عدد الزائرين من تونس إلى المملكة.

ونقل موقع "الغد" عن وزير الداخلية الأردني سمير المبيضين، أنه تم إعفاء رعايا تونس من الرسوم لجميع أنواع تأشيرات الدخول.

وسيسري القرار اعتبارا من اليوم، وذلك استنادا إلى نظام التأشيرات رقم 3 لسنة 1997، وتطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل.

المصدر: "الغد الأردني"