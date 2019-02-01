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روسيا والإمارات تعلنان تسهيلات سفر جديدة لمواطنيهما

مال وأعمال

روسيا والإمارات تعلنان تسهيلات سفر جديدة لمواطنيهما
Sputnik EVGENIA NOVOZHENINA
صورة من الأرشيف
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أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن نظام السفر دون تأشيرات الدخول بين روسيا والإمارات سيسري اعتبارا من يوم 17 فبراير الجاري.

وجاء في بيان لوزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة، أنه "اعتبارا من يوم 17 فبراير عام 2019 تدخل حيز التنفيذ الاتفاقية بين حكومة روسيا الاتحادية والإمارات العربية المتحدة حول إعفاء مواطني البلدين من التأشيرات، والتي تم توقيعها في قازان يوم 6 يوليو عام 2018".

وأوضحت الخارجية الروسية أنه سيتم إعفاء مواطني البلدين من التأشيرات، إذا لم يكن المواطنون يخططون للعمل أو الدراسة أو الإقامة على أراضي البلد الآخر.

وسيكون بإمكان مواطني روسيا والإمارات التواجد على أراضي كل منهما لمدة 90 يوما خلال ستة أشهر (180 يوما).

المصدر: تاس

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