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بريطانيا وفرنسا وألمانيا تنشئ آلية خاصة للتجارة مع إيران

مال وأعمال

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تنشئ آلية خاصة للتجارة مع إيران
Reuters INQUAM PHOTOS
وزراء الخارجية البريطاني، جيريمي هانت، والألماني، هايكو ماس، والفرنسي، جان إيف لودريان
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أعلنت بريطانيا وألمانيا وفرنسا، اليوم الخميس، رسميا عن إنشاء آليات خاصة بتنفيذ المعاملات التجارية مع إيران تجاوزا للعقوبات التي فرضتها عليها الولايات المتحدة.

وقالت الدول الـ3 في بيان أصدرته عقب اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بوخاريست: "تعلن فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بالتوافق مع تمسكها الصارم بخطة العمل الشاملة المشتركة (الخاصة ببرنامج إيران النووي) وجهودها الرامية للحفاظ عليها، عن تشكيل أداة دعم العمليات المالية التجارية INSTEX SAS، وهي آلية خاصة تهدف إلى تبسيط تنفيذ معاملات مالية تجارية قانونية بين الاقتصاديين الأوروبيين وإيران".

المصدر: وكالات

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