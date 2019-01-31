محمد بن راشد يطلق "برج جميرا" في دبي

أطلق نائب رئيس الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد الخميس، "برج جميرا" ليكون علامة مميزة جديدة للمشهد العمراني في دبي ومعلما سياحيا جديدا في قلب منطقة جميرا.

وجاء ذلك خلال زيارة لموقع المشروع، حيث اطلع آل مكتوم خلالها على تفاصيل المخطط التطويري الرئيسي للمشروع، الذي تنفذه مجموعة دبي القابضة.

وأشاد حاكم دبي بالمشروع الجديد، الذي يضاف إلى مرافق دبي السياحية ويرسخ مكانتها على خريطة السياحية الدولية ويعزز تنافسيتها بين أفضل المدن على مستوى العالم.

محمد بن راشد يطلق #برج_جميرا الذي تنفذه مجموعة دبي القابضة، ويتفقد موقع تنفيذ المشروع الذي سيمثل معلم سياحي جديد بارتفاعه البالغ 550 متراً، ويعتبر إضافة مميزة للقطاع السياحي وسيتم انجاز المرحلة الأولى منه في 2023.#الإمارات_اليومpic.twitter.com/MqYuJn7CCL — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) 31 января 2019 г.

وحول المشروع قال رئيس دبي القابضة عبد الله الحباي إن "إطلاق البرج يؤكد نجاح الاستراتيجية التي نتخذها في سبيل تنفيذ مشاريع مستدامة ذكية ذات قيمة اقتصادية وسياحية كبيرة لمدينة دبي تتماشى مع خطط الإمارة التنموية طويلة المدى".

وأشار إلى أن تشييد البرج سيبدأ فورا ليتم إنجاز المرحلة الأولى من المشروع في عام 2023.

وسيكون "برج جميرا" أحد أكثر المعالم المعمارية تميزا من حيث التصميم فهو مستوحى من تموجات التلال والواحات الصحراوية، وسيوفر البرج لزائريه فرصة الاستمتاع بمشاهدة مدينة دبي على مدار الساعة على ارتفاعات واتجاهات متعددة.

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ومن المتوقع أن تصبح المنصة وجهة رئيسية لمشاهدة الألعاب النارية والفعاليات المختلفة، التي تزين سماء الإمارة خلال المناسبات المختلفة التي تستضيفها دبي على مدار العام.

ويقع البرج في منطقة حيوية جديدة هي "داون تاون جميرا"، التي تتمتع بموقع مهم في قلب ما سيعرف بمدينة دبي الجديدة، وتطمح دبي القابضة من خلال خطتها التطويرية إلى تحويلها إلى منطقة نشطة ترتكز على بنية تحتية تعتمد أحدث حلول الاستدامة والتقنيات الذكية لتصبح مركز المدينة الجديد.

المصدر: "وام"