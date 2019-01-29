إيران تطلق عملة رقمية للالتفاف على العقوبات الأمريكية

ذكرت وكالة "مهر" أن إيران اتخذت خطوات فعلية للالتفاف على العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، ومنها إطلاق عملة رقمية، وذلك في ظل محاولات واشنطن إقصاء طهران عن النظام المالي العالمي.

وقالت الوكالة إنه من المتوقع الإعلان عن هذه العملة الرقمية خلال مؤتمر حول أنظمة الدفع الإلكتروني والمصرفي، والذي يقام في طهران يومي 29 و30 يناير الجاري.

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إضافة للعملة الرقمية تنتظر إيران الآلية الأوروبية للتجارة، والتي تهدف لتجاوز العقوبات الأمريكية أيضا، وتحمي الشركات الأوروبية المتعاونة مع طهران من عقوبات واشنطن.

وتعارض واشنطن، التي انسحبت من الاتفاق النووي الدولي مع طهران في مايو 2018 وأعادت فرض العقوبات على إيران، تعارض هذه الآلية، وحاولت في الأشهر الماضية ثني الأوروبيين عن تمكين طهران من الالتفاف على العقوبات، حيث قامت بإلقاء الضوء على برنامج طهران الصاروخي، الذي ترى أنه يهدد استقرار منطقة الشرق الأوسط.

وإيران ليست الدولة الأولى التي تحاول بواسطة العملات الرقمية تجاوز العقوبات الأمريكية، فقد قامت فنزويلا العام الماضي بإطلاق عملة "بترو"، وأعلنت كاراكاس أن العملة مدعومة بواسطة احتياطات فنزويلا النفطية الضخمة.

المصدر: وكالات