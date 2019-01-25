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صندوق النقد الدولي: التضخم في فنزويلا قد يصل إلى 10 ملايين بالمئة

مال وأعمال

صندوق النقد الدولي: التضخم في فنزويلا قد يصل إلى 10 ملايين بالمئة
Reuters CARLOS GARCIA RAWLINS
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كشف مسؤول في صندوق النقد الدولي عن توقعات تفيد بأن نسبة التضخم في فنزويلا قد تصل إلى 10 ملايين بالمئة مع نهاية عام 2019.

وقال مدير قسم شؤون النصف الغربي للكرة الأرضية في صندوق النقد الدولي، أليخاندرو فيرنر إن "قفزة وتائر التضخم الذي كانت نسبته قريبة من مليوني بالمئة في 2018، قد تصل إلى مستوى حوالي 10 ملايين بالمئة في عام 2019، حسبما أتذكر".

وتشير معطيات لجنة الشؤون المالية في البرلمان الفنزويلي إلى أن نسبة التضخم في البلاد بلغت نحو 1.7 مليون بالمئة في عام 2018.

وتعيش فنزويلا أزمة اقتصادية حادة، بما في ذلك فقدان العملة الوطنية لقيمتها وزيادة التضخم. وأسفرت الأزمة عن هجرة أكثر من 3 ملايين شخص من البلاد، حسب معطيات مكتب المفوض السامي لشؤون اللاجئين للأمم المتحدة.

المصدر: تاس

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