المركزي المصري يمهد لاضطراب في سوق العملة

أعلن محافظ البنك المركزي المصري طارق عامر، أن سعر صرف الجنيه الثابت تقريبا في الآونة الأخيرة، من المحتمل أن يشهد تحركا بشكل أكبر في الفترة المقبلة.

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وأشار محافظ البنك المركزي في تصريح لوكالة بلومبرغ، إلى أن سبب التقلبات سيأتي بعد إنهاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال الأجانب باستخدام خاصية "إنتربنك".

وأضاف: "سنشهد تقلبا أكبر في سعر العملة بعد إلغاء آلية تحويل أموال الأجانب، حيث سيكون على المستثمرين حاليا التعامل في سوق الإنتربنك".

ونقلت الشبكة أيضا قول عامر إن هناك عملا على ضمان أن السوق "حر لكن في الوقت نفسه لدينا احتياطيات تساعدنا في مواجهة أي مضاربات أو ممارسات تسبب إرباكا للسوق".

وقال عامر أيضا إن الاحتياطيات النقدية تساعد على الدفاع عن نظام تسعير العملة الصعبة الجديد، بجانب أنه يمكن استخدام سعر الفائدة كأداة أيضا لمواجهة ذلك.

وبعد قرار البنك المركزي في ديسمبر الماضي، بات على الأجانب الراغبين في شراء أسهم وسندات وأذون الخزانة المصرية، الدخول والخروج من خلال سوق الصرف بين البنوك "الإنتربنك"، وليس عبر آلية البنك المركزي.

المصدر: بلومبرغ