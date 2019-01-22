"سبيربنك" الروسي.. العلامة التجارية المصرفية الأقوى في العالم

دخل مصرف "سبيربنك" الروسي التاريخ، بعدما احتل المرتبة الأولى في تصنيف العلامة المصرفية التجارية الأقوى في العالم، متقدما بذلك على أكبر البنوك في العالم.

وأظهر تقرير لمؤسسة Brand Finance البريطانية، أن علامة "سبيربنك" التجارية أصبحت خلال العام الماضي أقوى علامة تجارية مصرفية في العالم.

ووفقا لمؤشر Brand Finance 2018، الذي يقيس قوة العلامات التجارية للمؤسسات المالية في العالم، فقد صعدت علامة "سبيربنك" من 90 إلى 93 نقطة، ما ضمن المرتبة الأولى للمصرف الروسي.

وأشار المؤشر إلى أن قيمة العلامة التجارية لـ "سبيربنك" ارتفعت خلال 2018 من 11.6 مليار دولار إلى 12.4 مليار دولار، ما يعد انجازا يؤكد تميز المصرف الروسي في مجال العلامات التجارية.

وBrand Finance هي مؤسسة عالمية للاستشارات مختصة في تقييم الأصول غير الملموسة والعلامات التجارية لاختيار أفضل 500 علامة تجارية مصرفية في العالم.

المصدر: وكالات