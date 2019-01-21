النفط يصعد إلى أعلى مستوى في 2019 بفضل الطلب الصيني

ارتفعت أسعار النفط الاثنين، إلى أعلى مستوى منذ بداية العام بعدما أظهرت بيانات أن معدلات استهلاك المصافي في الصين قد ارتفعت الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي، رغم تباطؤ الاقتصاد.

وبلغت عقود مزيج "برنت" العالمي 62.77 دولار للبرميل بحلول الساعة 07:26 بتوقيت غرينتش، بارتفاع قدره 7 سنتات عن التسوية السابقة.

فيما سجلت عقود "خام غرب تكساس الوسيط" الأمريكي 53.92 دولار للبرميل، بارتفاع قدره 12 سنتا، وتجاوز الخام الأمريكي في وقت سابق من التعاملات مستوى الـ54 دولارا للبرميل وذلك للمرة الأولى هذا العام.

وأظهرت بيانات صينية رسمية، أن معدل استهلاك المصافي من الخام بلغ مستوى قياسيا عند 603.57 مليون طن في 2018، بارتفاع نسبته 6.8 بالمئة عن العام السابق.

المصدر: "رويترز"