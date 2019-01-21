"طيران الإمارات" تطلق ميزات جديدة لعملائها

ذكرت شركة "طيران الإمارات" أنها أدخلت تعديلات على وزن الأمتعة المجاني المسموح به في الدرجة السياحية، وذلك اعتمادا على ملاحظات الخبراء ومقترحاتهم.

وستسري هذه التعديلات على الحجوز التي يتم إنجازها اعتبارا من 4 فبراير القادم، حيث ستصبح قائمة الأوزان المجانية 15 كيلوغراما للفئة "Special"، و25 للفئة "Saver"، و30 للفئة "Flex"، و35 للفئة "Flex plus".

وتوفر هذه التغييرات للعملاء مرونة أكبر لاختيار الفئة السعرية والخدمات التي تلبي متطلباتهم عند السفر ويستفيد الركاب في الدرجة السياحية، حسب الفئة السعرية المختارة، من وزن أمتعة مجاني سخي يصل إلى 35 كيلوغراما أو قطعتين من الأمتعة وزن كل منهما 23 كيلوغراما على الخطوط التي تعتمد القطعة.

المصدر: "الامارات اليوم"