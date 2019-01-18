انفراجة قريبة في أزمة الغاز بسوريا

ذكرت وكالة "سانا" الجمعة، أنه بدأت في مصب النفط بمدينة بانياس في الساحل السوري عمليات تفريغ ناقلة غاز تحمل على متنها 2200 طن من الغاز السائل.

وقال رئيس دائرة المصب البحري في مدينة بانياس طلعت نيوف: "وصلت أيضا عند الساعة الثالثة ظهر اليوم ناقلة أخرى تحمل على متنها 2200 طن تم ربطها لتصبح الكمية الواصلة 4400 طن".

وأضاف أن الكميات المفرغة ستضخ لوحدات التعبئة في البلاد ليتم توزيعها على المواطنين ما سيسهم في تحقيق انفراج بمادة الغاز وتوافرها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وتشهد عدة محافظات في سوريا منذ عدة أيام أزمة في تأمين مادة الغاز المنزلي، وسط ارتفاع سعر أسطوانة الغاز بسبب احتكارها من قبل بعض التجار.

المصدر: "سانا"