السعودية تستثمر 10 مليارات دولار في جنوب إفريقيا

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الجمعة، أن بلاده تخطط لبناء مصفاة نفطية ومصنع للبتروكيماويات في جنوب إفريقيا ضمن استثمارات بعشرة مليارات دولار هناك.

وفي تعليق عقب اجتماع مع وزير الطاقة الجنوب إفريقي جيف راديبي في بريتوريا، قال الفالح إن النفط السعودي سيستخدم في المصفاة المزمع إنشاؤها.

وأضاف أن الرياض مهتمة أيضا باستخدام منشآت تخزين النفط في جنوب إفريقيا.

المصدر: "رويترز"