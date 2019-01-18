 
مباشر

السعودية تستثمر 10 مليارات دولار في جنوب إفريقيا

مال وأعمال

السعودية تستثمر 10 مليارات دولار في جنوب إفريقيا
Reuters
وزير الطاقة السعودي خالد الفالح
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/lc7f

أعلن وزير الطاقة السعودي خالد الفالح اليوم الجمعة، أن بلاده تخطط لبناء مصفاة نفطية ومصنع للبتروكيماويات في جنوب إفريقيا ضمن استثمارات بعشرة مليارات دولار هناك.

وفي تعليق عقب اجتماع مع وزير الطاقة الجنوب إفريقي جيف راديبي في بريتوريا، قال الفالح إن النفط السعودي سيستخدم في المصفاة المزمع إنشاؤها.

وأضاف أن الرياض مهتمة أيضا باستخدام منشآت تخزين النفط في جنوب إفريقيا.

المصدر: "رويترز"

 

 

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

صورة من مباراة قطر والسعودية تجتاح مواقع التواصل الاجتماعي