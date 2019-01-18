تخفيضات "أوبك" تقود أسعار النفط إلى الأعلى

ارتفعت أسعار النفط الجمعة، بعدما أظهر تقرير من منظمة "أوبك" أن إنتاج المنظمة هبط بشدة الشهر الماضي، مما حد من المخاوف بشأن تخمة ممتدة في المعروض.

وبلغ خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي، بحلول الساعة 06:05 بتوقيت غرينتش، مستوى 52.70 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 1.2% عن التسوية السابقة، فيما صعد مزيج "برنت" العالمي بنسبة 1.1% إلى 61.84 دولار للبرميل.

وقال محللون إن الأسواق المالية، بما في ذلك سوق النفط، تلقت دعما من تقرير نشرته صحيفة "وول ستريت جورنال" الخميس، ذكر أن واشنطن تدرس رفع الرسوم المفروضة على الواردات الصينية كليا أو جزئيا.

المصدر: "رويترز"