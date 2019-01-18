ترامب يلغي رحلة وفد بلاده إلى دافوس بسبب الإغلاق

ألغى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخميس رحلة وفد بلاده إلى منتدى دافوس الاقتصادي، في ظل أزمة الإغلاق الحكومي التي تعيشها الولايات المتحدة وتعليق التمويل.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز: "بالنظر إلى وجود 800 ألف موظف أمريكي رائعين لا يستلمون رواتبهم، ولضمان أنه باستطاعة فريقه المساعدة كما يجب، ألغى الرئيس ترامب رحلة وفده إلى المنتدى الاقتصاد العالمي في دافوس في سويسرا".

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وبين أعضاء الوفد، كان وزير الخزانة ستيف منوتشين ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير التجارة ويلبر روس والممثل التجاري روبرت لايتهايزر ومساعد الرئيس كريس ليدل.

وألغى ترامب أيضا في اللحظة الأخيرة رحلة مقررة لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي إلى أفغانستان بواسطة طائرة عسكرية تابعة للقوات الجوية مرجعا قراره إلى الإغلاق الحكومي.

المصدر: "أ ف ب"