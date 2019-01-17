وزير النقل السوري: ربط سوريا مع العراق وإيران بالسكك الحديد من أولوياتنا

قال وزير النقل السوري علي حمود إن ربط سوريا والعراق وإيران بسكك الحديد يعتبر ضمن الأولويات التي تعمل عليها وزارته، وفي رؤيتها الاستراتيجية لتطوير العلاقات.

وأوضح الوزير السوري خلال استقباله رئيس وأعضاء إدارة الشركة السورية العراقية، الذي يزور سوريا هذه الأيام، أن عملية الربط ستتم عبر منطقة شلمجة الحدودية، مشيرا إلى ضرورة إنشاء 32 كيلومترا من سكك الحديد في الأراضي العراقية للاتصال بخط سكك البصرة المرتبطة مع بغداد وكربلاء والكاظمية وشمال العراق.

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وذكر أن عملية الربط ستمكن العراقيين من السفر إلى مختلف مناطق ايران وكذلك العبور إلى سوريا وتبادل البضائع.

وذكر حمود أن شبكة سكك الحديد المزمع تنفيذها ترتبط مع شبكات آسيا الوسطى المرتبطة بدورها مع سكك الصين وروسيا، منوها بأن عملية الربط ستمكن العراق أيضا من نقل مواطنيه وسلعه إلى روسيا والصين عبر إيران، ومنها إلى سوريا.

وأشار إلى أن شبكة سكك الحديد هذه ستكون جزءا من منظومة طريق الحرير الذي تسعى دمشق لتمريره عبر الأراضي السورية.

وقال حمود إن السكك الحديدية ستمكن زوار العتبات المقدسة في العراق وسوريا عبر التنقل السككي، ومن ثم الاتصال بالسكك السورية وصولا إلى ميناء اللاذقية.

المصدر: RT