بريطانيا تحتجز سفينة شحن روسية

قال منسق اتحاد النقل الدولي سيرغي فيشوف، إن بريطانيا احتجزت سفينة نقل البضائع "كوزما مينين" المملوكة لشركة مورمانسك الروسية للشحن البحري.

وقال فيشوف: "تم احتجاز السفينة.. بسبب تراكم الديون على مالك السفينة، ولكن كم هي الديون؟ إنها معلومات تجارية.. ليس لدي علم عن وقت احتجاز السفينة، وقد بلغوني بالأمس فقط عن حقيقة الاحتجاز".

وأشار إلى أن الجانب البريطاني الآن هو المسؤول عن حال السفينة وطاقمها، مضيفا: "أعلم أنه ستنظم (لطاقم كوزما مينين) إمدادات طعام من الخضروات والفواكه الطازجة، بسبب افتقار السفينة إلى الأغذية".

وفي غضون ذلك، لم تتمكن الخدمة الصحفية للشركة المالكة من تأكيد احتجاز السفينة، حيث قال أحد ممثلي "مورمنسك للشحن البحري: "نحن لا نؤكد ولا نعلق".

وفي عام 2018، تم احتجاز العديد من السفن المملوكة لـ"مورمانسك للشحن البحري" في موانئ دول مختلفة، بسبب التأخر في دفع الأجور.

المصدر: إنترفاكس