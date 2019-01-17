40 مليون دولار تكلفة كل كم من "هايبرلوب" أبوظبي– دبي

تتراوح تكلفة نظام "هايبرلوب" أبوظبي– دبي، ما بين 20 و40 مليون دولار للكيلو متر الواحد، وأكدت الشركة القائمة على المشروع أنه سيحقق أرباحا بعد تغطية تكاليفه في غضون 8-15 عاما.

وقال رئيس مجلس إدارة شركة "هايبرلوب ترانسبورتيشن تكنولوجيز" بيبوب جريستا، إن المشروع يسير بخطى سريعة في إطار الجدول الزمني المحدد له.

وكشف أن الشركة أعلنت إنجاز وتسليم أول كبسولة ركاب لنظام "هايبرلوب" في إسبانيا، مؤكدا أنها في طريقها الآن إلى فرنسا، حيث من المقرر تجميع الكبسولة واختبارها في مدينة تولوز الفرنسية، قبل أن تدخل حيز الاستخدام في الإمارات، التي ستشهد إنشاء أول نظام "هايبرلوب" تجاري في العالم.

وأكد جريستا أن المشروع يشهد تطورات ملموسة منذ إبرام اتفاقية الشراكة الاستراتيجية العام الماضي مع الدار العقارية، لبدء الأعمال الإنشائية للمشروع.

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ومن المقرر إطلاق "هايبرلوب" أبوظبي– دبي في عام 2020 بحلول موعد معرض "إكسبو 2020"، والذي يمكنه نقل الركاب بسرعة تصل إلى 1200 كم بالساعة. وسيكون مسار النظام المبتكر قريبا من مطار آل مكتوم الدولي على الحدود بين أبو ظبي ودبي.

وسيتم تطوير المشروع على عدة مراحل انطلاقا من مسافة 10 كم كمرحلة أولى، استعدادا لإنشاء شبكة "هايبرلوب" تجارية تغطي أنحاء الإمارات وخارجها.

وأكد جريستا أن مشاريع النقل تحتاج إلى دعم حكومي دائم لضمان استمراريتها وهو ما يتنافى مع مشروع ضخم مثل "هايبرلوب"، الذي سيغطي تكلفته في غضون 8-15 عاما ثم تستفيد منه الدولة ماليا بعد ذلك.

وأشار إلى أن تكلفة المشروع تتباين باختلاف تضاريس المنطقة التي يمر بها، حيث تختلف المنطقة الصحرواية عن المناطق الزراعية أو وسط المدينة.

و"الهايبرلوب"، يعتبر نظام نقل عالي السرعة أطلقه رجل الأعمال الأمريكي إيلون ماسك وهو عبارة عن دمج أنابيب منخفضة الضغط خالية من الهواء تربط بين محطتين، وداخل هذا الأنبوب كبسولات ركاب تندفع بسرعات عالية على وسادة هوائية مضغوطة، ولا تحتك بجدران الأنبوب بفعل حقل مغناطيسي يولده موتور كهربائي يستمد قوته من الطاقة الشمسية.

المصدر: "وام"