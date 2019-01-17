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قرار جمهوري في مصر بالموافقة على قرض جديد

مال وأعمال

قرار جمهوري في مصر بالموافقة على قرض جديد
Reuters
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أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر" بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

قرار الرئيس المصري
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ويختص القرض بإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في واشنطن بتاريخ 21/4/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية، ويهدف المشروع إلى تحسين ظروف التعليم والتعلم في مصر بصفة عامة.

المصدر: الجريدة الرسمية

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