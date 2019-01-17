قرار جمهوري في مصر بالموافقة على قرض جديد

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا بالموافقة على اتفاق قرض "مشروع دعم إصلاح التعليم في مصر" بين الحكومة المصرية والبنك الدولي.

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ويختص القرض بإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، والموقع في واشنطن بتاريخ 21/4/2018، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق.

ونشر القرار بالجريدة الرسمية، ويهدف المشروع إلى تحسين ظروف التعليم والتعلم في مصر بصفة عامة.

المصدر: الجريدة الرسمية