استثمار سعودي في مشروع غاز ضخم بروسيا

أكد وزير الطاقة السعودي خالد الفالح أن شركة الطاقة السعودية "أرامكو" جادة في توجهها لشراء حصة في مشروع الغاز المسال في المنطقة القطبية التي تنشط فيها شركة "نوفاتيك" الروسية.

وأوضح الفالح عقب لقائه رئيس الصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة كيريل دميترييف بالرياض مساء أمس، أنه لم يتم حتى الآن الاتفاق على أسعار وشروط شراء الحصة، ولكن نأمل أن تصبح "أرامكو" مساهما كبيرا في مشروع "آركتيك أل أن جي 2" لا مجرد مساهم رمزي، وشدد على أن الاتفاق بين "أرامكو" و"نوفاتيك" لم يبرم بعد لكن المباحثات تحقق تقدما واضحا".

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وردا على سؤال عن زيادة التعاون بين السعودية وروسيا وأثر ذلك على الاستثمارات المشتركة، قال الفالح لصحيفة "الرياض": "مثل هذه الزيارات تسهم برفع الاستثمار المشترك بين البلدين بأرقام مليارية، ونحن لم نعمل على حصرها، ولكن بلا شك هناك اهتمام بزيادتها وتنميتها وبحث الفرص، التي تعزز التوسع في مجالات الغاز والبترول والصناعات البتروكيميائية".

من جهته قال دميترييف إنه من المقرر زيادة عدد المشاريع الاستثمارية المشتركة بين روسيا والسعودية بعدة أضعاف عام 2019.

وأشار بيان صدر عن الصندوق إلى أن الشراكة بين موسكو والرياض آخذة بالتطور، وتعتبر تحالفا استراتيجيا، وأكد أن هناك إمكانيات ملموسة للشراكة.

يذكر أن روسيا والسعودية أسستا صندوقا استثماريا بقيمة 10 مليارات دولار، يهدف لتمويل مشاريع مشتركة في القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

المصدر: وكالات