النفط يصعد مدعوما باتفاق "أوبك+"

واصلت أسعار النفط الأربعاء ارتفاعها مدعومة بتوقعات أن تخفيضات الإنتاج التي تقودها أوبك ستحسن العوامل الأساسية للسوق، ما طغى على أثر تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبحلول الساعة 07:48 بتوقيت غرينيتش بلغت عقود مزيج "برنت" 60.83 دولار للبرميل مرتفعة بنسبة 0.3% مقارنة مع الإغلاق السابق.

كذلك صعدت عقود خام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي بنسبة 0.2% مقارنة مع سعر التسوية السابقة إلى 52.21 دولار للبرميل. وكانت أسعار الذهب الأسود قد قفزت بنحو 3% في الجلسة السابقة.

وتلقت أسواق النفط دعما من تخفيضات الإنتاج، التي بدأت مؤخرا وذلك في إطار اتفاق خفض الإنتاج "أوبك"، والذي تقوده روسيا والسعودية.

وقال مدير الاستثمار لدى شركة "بروبيس سيكيوريتيز" جوناثان بارات: "يبدو أن سوق النفط تتطلع إلى تخفيضات السعودية القوية للإمدادات والتحفيز الصيني النشط".

وازدادت توقعات الاقتصاد العالمي قتامة بعدما رفض المشرعون البريطانيون بالأغلبية الثلاثاء اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي مع قيادة الاتحاد الأوروبي بشأن شروط الخروج من الاتحاد.

المصدر: "رويترز"