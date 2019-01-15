ليبيا: نحو 70% من الميزانية يذهب إلى الرواتب (صورة)

قال بيان للبنك المركزي الليبي، إن الإيرادات الفعلية للبلاد بلغت في 2018 نحو 35.9 مليار دينار (25.64 مليار دولار)، فيما وصل الإنفاق الفعلي 40.5 مليار دينار (28.92 مليار دولار).

وأظهر البيان أن إجمالي الإيرادات الفعلية ارتفع بواقع 3.3 مليار دينار (2.35 مليار دولار) عن الإيرادات المقدرة خلال العام الماضي، وذلك في ظل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية.

كما أظهر البيان أن الرواتب استحوذت على الجزء الأكبر من الإنفاق، حيث وصلت إلى 23.6 مليار دينار (16.85 مليار دولار)، فيما تم تخصيص الجزء الأصغر من الإيرادات للتنمية، وبلغ الإنفاق على التنمية 3.4 مليار دينار (2.42 مليار دولار).

ويدل ذلك على أن حصة الرواتب (23.6 مليار دينار) من الإيرادات الفعلية (35.9 مليار دينار) شكلت نحو 66%، ما يعد مؤشرا سلبيا وخطيرا في اتجاهات الإنفاق العام.

(الدولار = 1.4 دينار ليبي)

المصدر: وكالات