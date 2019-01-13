مصر.. الرقابة الإدارية تسترد 400 مليون جنيه

توقعت هيئة الرقابة الإدارية في مصر تحقيق عائد مادي يصل إلى 409,78 مليون جنيه ( 22 مليون دولار) نتيجة تصويب المخالفات.

وقالت الهيئة إنها حققت عائد مادي لخزينة الدولة بقيمة 51.65 مليون جنيه في شهر ديسمبر، خلال تصويب العديد من المخالفات وضبط القضايا الجنائية.

وكشفت عن عدد من القضايا كان أبرزها قيام إحدى الشركات ومخلصين جمركيين باصطناع مستندات مزورة وتقديمها للوحدة الفرعية للسماح المؤقت بالإسكندرية للتهرب من سداد رسوم وضرائب جمركية بإجمالي 309 ملايين جنيه.

ونفذت الهيئة 36 قضية جنائية مباشرة و 8 قضايا محولة بواسطة المسؤولين في الدولة تم من خلالهم عرض عدد 168 متهم على النيابات المختلفة.

المصدر: RT