السعودية تكشف حجم احتياطياتها من النفط

أعلنت السعودية اليوم الأربعاء، عن زيادة في احتياطيات النفط والغاز بعد مراجعتها من قبل جهة مستقلة، ويأتي ذلك في وقت تستعد فيه لبيع أسهم في شركتها النفطية "أرامكو".

وذكر بيان سعودي أن احتياطيات النفط بلغت في نهاية 2017 نحو 264 مليار برميل، فيما وصل احتياطي المملكة من الغاز إلى 319.5 تريليون قدم مكعبة.

وأوضح البيان أن احتياطيات المملكة من الخام قد ازدادت بواقع 2.2 مليار برميل من الرقم الذي أعلنته سابقا إلى 263.1 مليار برميل، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز" للأنباء.

وأضاف البيان أن إجمالي احتياطيات السعودية من النفط مع احتساب حصة الحقل المشترك مع الكويت يبلغ 266.1 مليار برميل، و324.4 تريليون قدم مكعبة من الغاز.

ومراجعة احتياطيات السعودية وتحديدا احتياطيات شركة "أرامكو" تم من جهة مستقلة وهو جزء أساسي من العمل التمهيدي للطرح العام الأولي المزمع للشركة، حيث تعول الرياض على جمع نحو 100 مليار دولار من طرح 5% من أسهمها للاكتتاب.

من جهته قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن "التقييم المستقل يؤكد أن كل برميل من النفط ننتجه هو الأكثر ربحية عالميا"، مضيفا أن "التدقيق يثبت صحة اعتقادنا بأن أرامكو أكثر شركات العالم قيمة".

وظلت الرياض لنحو 30 عاما تعلن سنويا أرقام الاحتياطيات ذاتها دون تغيير عند حوالي 261 مليار برميل من النفط، وذلك رغم زيادة الإنتاج والتقلبات الكبيرة في أسعار الخام وتطور التكنولوجيا.

المصدر: "رويترز"