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إثيوبيا تعلن موعد إنتاج الكهرباء من سد النهضة

مال وأعمال

إثيوبيا تعلن موعد إنتاج الكهرباء من سد النهضة
Globallookpress Gioia Forster
سد النهضة
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أعلن وزير المياه والطاقة الإثيوبي، اليوم الخميس، أن إثيوبيا ستبدأ بإنتاج الطاقة من سد النهضة في ديسمبر 2020.

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وأبلغ وزير الطاقة سلشي بيكيلي البرلمان بأن "الإنتاج الأولي المزمع سيبلغ 750 ميغاوات باستخدام اثنين من التوربينات"، موضحا أن الحكومة تتوقع أن يدخل السد الخدمة بشكل كامل بنهاية 2022.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، قد ألغى عقد شركة "ميتيك" التي يديرها الجيش، بعد تأخرها في أعمال البناء وتصنيع توربينات السد في أغسطس الماضي.

المصدر: وكالات

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