عدد السياح الروس إلى دبي يسجل ارتفاعا كبيرا عام 2018

أفادت دائرة سياحة دبي بأن عدد السياح الروس الذين زاروا الإمارة عام 2018 سجل زيادة هي الأعلى مقارنة مع السياح من دول أخرى، مرتفعا بنسبة 49% على أساس سنوي.

وتشير بيانات دائرة سياحة دبي إلى أن 522 ألف روسي زاروا دبي في الفترة من يناير إلى أكتوبر عام 2018، فيما بلغ عددهم في الفترة نفسها من العام الذي سبقه 350 ألف شخص فقط.

وأصبحت روسيا تحتل المرتبة السابعة (مقابل المرتبة العاشرة في العام الماضي) في قائمة الدول من حيث عدد السياح الذين يزورون دبي.

وإضافة إلى السياح من روسيا، سجلت دبي ازديادا في عدد السياح من ألمانيا (13%) والصين (12%) والولايات المتحدة (4%).

ووقعت روسيا والإمارات في يوليو الماضي اتفاقية حول الإلغاء المتبادل لنظام تأشيرات الدخول. وكان بإمكان الروس منذ بداية عام 2017 الحصول مجانا على تأشيرة الدخول السياحية إلى الإمارات لمدة 30 يوما بعد وصولهم إلى البلد.

المصدر: نوفوستي