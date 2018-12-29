مصرف عالمي يسحب استثماراته من أكبر مصنع أسلحة في إسرائيل

ذكرت حركة مقاطعة إسرائيل أن بنك HSBC البريطاني، خامس أكبر مصرف في العالم، قرر سحب استثماراته من شركة "إلبت" الإسرائيلية لتصنيع الأسلحة.

وقالت الحركة عبر صفحتها على "تويتر" للتواصل الاجتماعي إن البنك استجاب للضغط الشعبي وسحب استثماراته، بالكامل، من شركة السلاح الإسرائيلية "إلبت"، أكبر مصنع أسلحة في إسرائيل".

BREAKING: Banking giant HSBC divests from Israeli arms manufacturer Elbit following pressure from human rights campaigners https://t.co/TpZDDwb8Gapic.twitter.com/YVVJN0bJDe — War on Want (@WarOnWant) December 27, 2018

وتعمل حركة المقاطعة وسحب الاستثمارات من إسرائيل "BDS" على إقناع مؤسسات استثمارية كبرى في العالم بسحب استثماراتها لحين "إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية".

المصدر: وكالات