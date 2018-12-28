 
مباشر

البرازيل تتخذ إجراءات مالية ضد كوبا وفنزويلا

مال وأعمال

البرازيل تتخذ إجراءات مالية ضد كوبا وفنزويلا
Globallookpress Luiz Souza
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/l9b7

قررت الحكومة البرازيلية تجميد تأمين القروض لتوريد البضائع إلى كوبا وفنزويلا.

وذكرت صحيفة "فوليا دي ساو باولو" البرازيلية أن هذا القرار متعلق بعدم سداد فنزويلا للمدفوعات لبنك التنمية البرازيلي الذي منح القروض، ووفر صندوق تأمين الصادرات البرازيلي التأمين لها.

إقرأ المزيد
رئيس البرازيل المنتخب يهدد بقطع العلاقات مع كوبا

وحسب معلومات أوردتها صحيفة "ناسيونال" البرازيلية، فإن الديون على ذمة فنزويلا المتعلقة بتلك القروض بلغت 274 مليون دولار.

أما ديون كوبا للبنك البرازيلي، فتبلغ 6 ملايين دولار.

وسيتعين على صندوق تأمين الصادرات البرازيلي تحمل هذه النفقات على اعتبار أنه الجهة التي توفر التأمين للقروض. وقد تم رصد 1.5 مليار ريال برازيلي (نحو 383 مليون دولار) لهذا الغرض.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

مقتل سائحين وإصابة 12 آخرين في انفجار عبوة ناسفة استهدفت حافلة بمحافظة الجيزة