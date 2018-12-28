توقعات بوصول التضخم في روسيا إلى المستوى المستهدف في 2020

يتوقع البنك المركزي الروسي تراجع معدلات التضخم في البلاد إلى المستوى المستهدف عند 4% في 2020، بعد ارتفاعها بشكل مؤقت في 2019.

وعزا المركزي نمو التضخم خلال 2019 لجملة أسباب أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20% ما سيساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلاد.

ويتوقع المركزي نمو معدلات التضخم في روسيا مطلع 2019 إلى 5.5%، إلا أنها ستتباطأ في النصف الثاني من 2019.

المصدر: وكالات