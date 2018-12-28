توقعات بوصول التضخم في روسيا إلى المستوى المستهدف في 2020
Sputnik
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يتوقع البنك المركزي الروسي تراجع معدلات التضخم في البلاد إلى المستوى المستهدف عند 4% في 2020، بعد ارتفاعها بشكل مؤقت في 2019.
وعزا المركزي نمو التضخم خلال 2019 لجملة أسباب أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20% ما سيساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلاد.
ويتوقع المركزي نمو معدلات التضخم في روسيا مطلع 2019 إلى 5.5%، إلا أنها ستتباطأ في النصف الثاني من 2019.
المصدر: وكالات
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