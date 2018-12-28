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توقعات بوصول التضخم في روسيا إلى المستوى المستهدف في 2020

مال وأعمال

توقعات بوصول التضخم في روسيا إلى المستوى المستهدف في 2020
Sputnik
توقعات بوصول التضخم في روسيا إلى المستوى المستهدف في 2020
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يتوقع البنك المركزي الروسي تراجع معدلات التضخم في البلاد إلى المستوى المستهدف عند 4% في 2020، بعد ارتفاعها بشكل مؤقت في 2019.

وعزا المركزي نمو التضخم خلال 2019 لجملة أسباب أبرزها زيادة ضريبة القيمة المضافة من 18% إلى 20% ما سيساهم في ارتفاع أسعار السلع والخدمات في البلاد.

ويتوقع المركزي نمو معدلات التضخم في روسيا مطلع 2019 إلى 5.5%، إلا أنها ستتباطأ في النصف الثاني من 2019.  

المصدر: وكالات

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