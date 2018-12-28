رغم الأزمات... ليبيا تسجل أعلى إيرادات من النفط في 2018

توقعت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا اليوم الجمعة ارتفاع إيرادات العام الجاري من النفط والغاز بنسبة 76% ، مقارنة بالعام الماضي، إلى 24.2 مليار دولار.

وذكرت المؤسسة أن إيرادات البلاد من النفط والغاز في نوفمبر بلغت 2.4 مليار دولار، مقابل 2.87 مليار دولار في أكتوبر.

وقالت إنه على الرغم من أن إيرادات نوفمبر أقل من الشهر السابق له، فإنها "ثالث أعلى عائدات شهرية محققة منذ بداية عام 2018".

كذلك أشارت إلى أنه رغم المشاكل الأمنية الحالية التي أثرت على الإنتاج من حقول النفط الليبية، فإن إيرادات المؤسسة الوطنية للنفط تلقت دعما هذا العام من جراء ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج.

المصدر: "رويترز"