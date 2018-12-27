موسكو تستبعد تأسيس كيان مشترك مع "أوبك"

استبعد وزير الطاقة الروسي أن تنشئ الدول المنضوية في "أوبك+" كيانا مشتركا مشيرا إلى أن "أوبك+" ستستمر كآلية تعاون بين الدول المشاركة في الاتفاق الذي يهدف لبث الاستقرار في سوق النفط.

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وقال وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك للصحفيين الخميس: "لن يتغير شيء بين دول "أوبك" والدول من خارج "أوبك"، هذا عبارة عن اتفاق بين الدول المشاركة وليس منظمة بل آلية تعاون لاتخاذ قرارات مشتركة".

كذلك أشار الوزير إلى أنه لا يخطط لإيجاد مقر مستقل لـ "أوبك+"، لافتا إلى أن التعاون سيستمر في إطار البنية التحتية لمنظمة "أوبك"، مرجحا أن يقوم شخص مستقل عن "أوبك" بمتابعة قضايا التعاون.

وعن سبب هبوط أسعار النفط مؤخرا، قال نوفاك إن ذلك يعود لأسباب منها تنامي الحماية التجارية والحروب التجارية، لاسيما بين الصين والولايات المتحدة، والتي أثرت سلبا على أداء الاقتصاد العالمي.

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وكانت أسعار النفط شهدت تذبذبات كبيرة خلال الربع الرابع من العام الجاري، حيث تراجعت بنحو الثلث في ظل زيادة معروض النفط ومخاوف من تراجع الطلب على الذهب الأسود.

واتفقت منظمة "أوبك" ومجموعة دول من خارجها في 7 ديسمبر الجاري على تقليص إنتاج النفط بواقع 1.2 مليون برميل يوميا، وذلك انطلاقا من بداية 2019 بهدف تحقيق توازن بين العرض والطلب في سوق النفط ودعم أسعار الخام.

المصدر: "نوفوستي"