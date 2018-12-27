"أجنحة الشام" السورية تطلق أولى رحلاتها إلى تونس

أقلعت من مطار دمشق الدولي اليوم الخميس أولى رحلات شركة الطيران السورية "أجنحة الشام" ووصلت إلى مطار الحبيب بورقيبة بالمنستير في تونس وعلى متنها 150 مسافرا.

وأوضح مدير التطوير بالشركة أسامة ساطع أن الرحلة هي باكورة رحلات الشركة إلى تونس، مشيرا إلى أنه سيتم لاحقا الاتفاق على جدول الرحلات ومواعيدها وفق دراسة للسوق ووسطي عدد الركاب المحتمل نقلهم.

وانطلقت الرحلة من مطار دمشق الدولي عند الساعة التاسعة صباحا، وحطت في مطار الحبيب بورقيبة قرابة الساعة الـ 12 والنصف ظهرا.

المصدر: "سانا"