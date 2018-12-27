تركيا تقلص استيراد النفط ومنتجاته

قلصت تركيا في أكتوبر الماضي استيرادها من النفط ومنتجاته بنحو 10% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ليصل مجموع ما استوردته إلى 3.495 مليون طن، وفقا لبيانات إدارة الطاقة التركية.

وأظهرت البيانات أن تركيا استوردت في أكتوبر 2017 نحو 3.86 مليون طن من النفط والمنتجات النفطية.

وأوضحت الإدارة أن البلاد خفضت استيراد النفط الخام خلال الشهر المذكور بنسبة 11.2% مقارنة بالفترة نفسها من العام الذي قبله، خفضته إلى 2.033 مليون طن.

وتصدر العراق في أكتوبر لائحة الدول الموردة للنفط الخام إلى تركيا بإمدادات بلغت 772 ألف طن، تليه إيران بصادرات 555 ألف طن، بعدها السعودية بـ303 آلاف طن.

المصدر: "الأناضول"