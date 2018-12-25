روسيا تحقق أرقاما قياسية في إنتاج الغاز الطبيعي

أعلن وزير الطاقة الروسي ألكساندر نوفاك، أن بلاده حققت مستوى قياسيا في إنتاج الغاز الطبيعي في عام 2018، بلغ 733 مليار متر مكعب، فيما ارتفعت نسبة التصدير بمقدار 10%.

وقال نوفاك في مقابلة مع قناة "روسيا – 24": "لو تكلمنا عن مجال الغاز الطبيعي فقد حققنا أرقاما قياسية بلغت 733 مليار متر مكعب، وزاد حجم التصدير بمقدار 20 مليار متر مكعب، عن الكمية التي صدرت عام 2017، وهذه مؤشرات جيدة جدا".

وأنتجت روسيا عام 2017 ما يقارب 692 مليار متر مكعب، أي أن الزيادة عن العام الجاري جاءت بنسبة 6%.

وكان الوزير الروسي تحدث في وقت سابق، عن أن حصيلة تصدير الغاز الروسي لعام 2018، زادت بنسبة 9.3 % لتبلغ 245 مليار متر مكعب.

من جهتها، أعلنت شركة "غازبروم" الروسية، أنها زادت من إنتاج الغاز خلال الفترة ما بين يناير– نوفمبر للعام 2018، بزيادة 5.8 %، عن الفترة ذاتها من العام 2017.

من جهته، أكد رئيس مجلس إدارة "غازبروم" ألكسي ميللر، أن الإنتاج قارب التوقعات، وأنه بإمكان "غازبروم"، زيادة إنتاجها بنسبة 4.8% لتصل لما هو مخطط له.

وأشارت مصادر مطلعة، إلى أن الشركة حافظت خلال عام 2018 على مستوى تصدير بمقدار 190 – 200 مليار متر مكعب.

وفيما يتعلق بسوق النفط، أكد الوزير الروسي أن مطلع العام المقبل سيسمح بإعطاء تقديرات قريبة لأسواق النفط، وقال: "من الصعب التكهن بالسوق، بسبب أن التأثير على الأسعار لا يأتي من ناحية العوامل الأساسية لميزانية العرض والطلب، بل كذلك يجب الأخذ بعين الاعتبار العوامل الافتراضية واللاعبين في السوق".

المصدر: تاس