بالأرقام.. ارتفاع كبير في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، حول حجم الإنتاج والاستهلاك من البترول والغاز الطبيعي في مصر، ارتفاعا كبيرا خلال شهر أكتوبر 2018.

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وجاءت النتائج بالمقارنة مع شهر أكتوبر من عام 2017، موضحة أن حجم إنتاج الغاز الطبيعي في أكتوبر الماضي بلغ 4.176 مليون طن، مقابل 3.270 مليون طن في أكتوبر من عام 2017.

وأعلنت مصر في سبتمبر 2018، بلوغ إنتاجها من الغاز 4.159 مليون طن، وهو ذات الشهر الذي أعلن فيه وزير البترول المصري طارق الملا تحقيق البلاد الاكتفاء الذاتي، ووقف استيراد الغاز المسال من الخارج.

المصدر: اليوم السابع